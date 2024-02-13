توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الثلاثاء، لحين تحسن الأحوال الجوية، طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ التي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة

وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المُحتملة التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمُواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومُراجعة الترع والمصارف التي تم تغطيتها، والاطمئنان على جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومُراجعة سلامة خطوط الغاز، مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

المحافظ يهيب بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار الذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة، مُهيباً بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصةً في المنحنيات حرصاً على سلامتهم.