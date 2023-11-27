سقوط أمطار خفيفة على كفر الشيخ واستمرار توقف حركة الملاحة في البرلس

شهد بعض مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة، اليوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الصيد بالبرلس، وبحيرة البرلس.

منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط

وتتعرض محافظة كفر الشيخ وسواحلها الشمالية المطلة على البحر المتوسط، إلى منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط، مما أدى لانخفاض درجات الحرارة نهاراً، وغيوم على معظم المناطق، ووجود فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة خصوصاً بالبرلس وبلطيم ومطوبس في نوة المكنسة الكبرى.

حالة الطقس بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية، وبلّغت سرعة الرياح 32 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط مضطرب جداً، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار.

الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.