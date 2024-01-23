توقف حركة الملاحة في بحيرة البرلس بكفر الشيخ بسبب حالة الطقس

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رياح ما بين متوسطة وشديدة، واستمرار توقف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، ورست المراكب على شاطئ بحيرة البرلس، وبشواطئ البحر المتوسط بالقرى المطلة على البحر المتوسط التابع لمركز مطوبس، وسجلّت درجات الحرارة بكفر الشيخ، 19 درجة للعظمى، و12 درجة للصغرى، وشهدت عدد من المراكز والمدن والقرى، هطول أمطار متوسطة.

التعامل الفوري مع آثار الطقس

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة، موجهاً بالمتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار.

رسالة للمواطنين

فيما تُهيب محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصةً في المنحنيات حرصاً على سلامتهم.