إي اف چي للحلول التمويلية تبرم بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتقديم باقة شاملة من خدمات التمويل لعملاء مدينة "السخنة 360"

أعلنت اليوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الشركة الرائدة في تقديم حلول تمويلية متنوعة بمجالي التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل لشركة إي اف چي فاينانس، أحد الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، لتقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي و/أو تخصيم لمدينة "السخنة 360"، وهي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذا البروتوكول سوف تتيح إي اف چي للحلول التمويلية، العديد من حلول التمويل لعملاء ومستثمري مدينة "السخنة 360" والتي تقوم بتطويرها شركة السويدي للتنمية الصناعية على مساحة 10 مليون متر مربع. وسوف يتم توجيه هذه الحلول لتمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بنشاط المصنعين، بداية من تمويل شراء الأراضي ووصولًا إلى تمويل مختلف أنواع الأصول الثابتة وكافة خطوط الانتاج، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف السويدي للتنمية الصناعية في جذب المزيد من المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية نحو مدينتها المتكاملة "السخنة 360".

علاوة على ذلك، ستقوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية من خلال هذا البروتوكول بتقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التأجير التمويلي المباشر، والبيع مع إعادة التأجير بجانب تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها وبالإضافة الي خدمة تحصيل المستحقات المالية، فضلا عن تمويل دورة رأس المال العامل لهؤلاء المستثمرين.

وسوف تقوم هذه الحلول التمويلية بتغطية مختلف أنواع الأصول مثل العقارات والمقرات الإدارية والتجارية والمصانع وخطوط الإنتاج المؤجرة، ومركبات النقل والتغليف وسيارات الموظفين.

وفي هذا السياق، أعرب الاستاذ طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن اعتزازه بالمساهمة في دعم مدينة "السخنة 360" المتكاملة، والتي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم باقة من الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات، فضلًا عن المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لمستثمري السخنة 360 وسعياً إلى توفير أفضل منتجات وخدمات التمويل بنوعيه للارتقاء بالمشروعات الصناعية التي تعد أحد دعائم نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف العياط أن الخبرات الهائلة التي تنفرد بها الشركة في تقديم حلول التأجير التمويلي والتخصيم سوف يكون لها دور محوري في إبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة سعياً لتعزيز قدرة السويدي للتنمية الصناعية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذي يعد اضافة جديدة في محفظة الخدمات المتنوعة المقدمة من الشركة، مشيدًا بالحلول التمويلية المقدمة للعملاء والمتمثلة في إتاحة خطط سداد طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات وهي أطول خطة سداد يقدمها مطور صناعي في مصر. وأضاف القماح أن الشركة تتبنى نهجا شاملاً لجذب الاستثمار ودعم المصنعين من خلال تقديم خدمات مضافة علاوة على بناء وإدارة المدن الصناعية المرفقة، مما يعزز من قدرة العملاء والمستثمرين على المساهمة في دعم ركائز النمو الاقتصادي وإزالة كافة المعوقات أمام انتشار الاستثمار الصناعي بشكل أكثر فاعلية.

وإلى جانب تمويل الأصول الثابتة، تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات المشاركة في مدينة "السخنة 360"، علمًا بأن شركة إي اف چي للحلول التمويلية ستقدم حلول التأجير التمويلي على فترات سداد متفاوتة قد تصل إلى عشر سنوات، من أجل دعم الشركات في الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها وتحقيق مزيد من النمو والتوسع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السويدي للتنمية الصناعية تقوم بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة. ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.

- نهاية البيان -

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس هي بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نفخر بالتواجد في: مصر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت البحرين باكستان المملكة المتحدة كينيا الولايات المتحدة الأمريكية بنجلاديش نيجيريا سنغافورة.

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لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن السويدي للتنمية الصناعية:

تتخصّص شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك المدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (SWDY.CA)، في إقامة المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، وتحظى بسجل حافل في تطوير المدن الصناعية المتكاملة والمستدامة. كما تلتزم الشركة بتنمية المجتمعات المحيطة بأعمالها من خلال تبني أعلى معايير التنمية المستدامة والالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية في كافة عملياتها وأنشطتها التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة باقة من الخدمات تتمثل في تقديم كافة أعمال التخطيط والاستشارات وأعمال البنية التحتية الأساسية وإدارة أعمال البناء وتوجيه الأعمال الهندسية وأعمال التصميم. وتوفر الشركة لمستثمريها باقة متكاملة من الخدمات المتطورة للمناطق الصناعية والمرافق الضرورية والبنية الأساسية المتميزة ومرافق التصنيع الشاملة.

وتمتلك شركة السويدي للتنمية الصناعية محفظة أراضي شاسعة في كل من مصر وأفريقيا، وهو ما يجعلها أكبر محفظة أراضي مملوكة لشركة تنمية صناعية في مصر، علمًا بأن الشركة أعلنت مؤخرًا عن تأسيس مدينة السويدي الصناعية الجديدة على مساحة 6.2 مليون متر مربع في دولة تنزانيا.

يُذكر أن مشروع "السخنة 360" هو أحدث مشروعات الشركة وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 مليون متر مربع، فضلا عن مجموعة من المشاريع الأخرى وهي: إندستريا السخنة وإندستريا السادات وإندستريا العلمين الجديدة وإندستريا أكتوبر وإندستريا الأولى في مدينة السادس من أكتوبر.

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