بعد تعليق التمويل.. تعرف على قائمة أهم الدول المانحة للأونروا

إجراءات صادمة اتخذتها حكومات تتضمنها قائمة أهم الدول المانحة للأونروا، عقب اتهامات صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لـ تعليق التمويل، وبعدها أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا نفس القرار.

وجاء تعليق التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، صادما على السلطة الفلسطينية التي علقت قائلة، بأن الأونروا بحاجة إلى «الدعم» وليس «وقف الدعم والمساعدات»، وأن القرار «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية»، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

قائمة أهم الدول المانحة للأونروا بعد تعليق التمويل

ويشكل تعليق التمويل مشكلة كبيرة للمنظمة التي تعتمد بالكامل تقريبا على التبرعات الطوعية، إذ أن الاستثناء الوحيد هو إعانة محدودة جدا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ويتم استخدامها حصرا لتغطية التكاليف الإدارية للمنظمة، وبالتالي لا يمكن تنفيذ عمل الأونروا بدون تبرعات مستدامة من حكومات الدول والحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي والشركاء الحكوميين الآخرين، والتي تمثل 94.9% من إجمالي التبرعات في عام 2022، وفقا للموقع الرسمي للأونروا.

وبلغت تعهدات الوكالة في عام 2022 نحو 1.17 مليار دولار، و44.3% منها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمبلغ 520.3 مليون دولار، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية، فيما كانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد أكبر المانحين الأفراد، حيث تبرعوا بنسبة تراكمية بلغت 61.4 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.

قائمة أهم الدول المانحة للأونروا

وتشمل قائمة أهم الدول المانحة للأونروا ما يلي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد المانح الأكبر للأونروا، حيث بدأت جهود التمويل منذ أكثر من 6 عقود، وأصبحت شريكا قويا للوكالة، وهي عضو في اللجنة الاستشارية منذ عام 1949.

2- ألمانيا

3- الاتحاد الأوروبي

4- السويد

5- النرويج

6- اليابان

7- فرنسا

8- السعودية

9- سويسرا

10- تركيا