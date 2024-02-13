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«مصر أكتوبر» يصدر قرارا بتعيين مي المبشر أمينا للمرأة

كتب:

محمد أباظة
04:37 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مي المبشر

مي المبشر

أصدرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار رقم 1 لسنة 2024، بتعيين مي علي المبشر، أمين أمانة المرأة المركزية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

وجاء ذلك بعد الاطلاع أيضًا على اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لحزب مصر أكتوبر، وعلى ما تم عرضه من الأمين العام وأمين التنظيم للحزب.

ويُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.