وزيرا الشباب والزراعة يبحثان حل قضايا نادي سموحة قانونيا (صور)

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مشتركا، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لبحث حل قضايا نادي سموحة قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وممثلين عن الوزارتين.

صبحي: إيجاد حلول لقضايا نادي سموحة بشكل عادل وقانوني

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الاجتماع هو الحرص على إيجاد حلول لقضايا نادي سموحة بشكل عادل وقانوني، مشيرا إلى أن حل قضايا نادي سموحة قانونيا يؤدي إلى تحسين الاستقرار المالي والإداري للنادي، كما يساعد على تطوير النادي وتحسين أدائه الرياضي.

جهود وزارة الزراعة لحل أزمة نادي سموحة

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لحل قضايا النادي، صاحب الجماهيرية الكبيرة بالإسكندرية والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتنسيق مع كل الجهات، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات الهامة.

وقال «القصير» إن الاجتماع استمع لكل وجهات النظر وناقش مختلف القضايا القانونية التي تواجه نادي سموحة، ودراسة القضايا بشكل مفصل ووضع حلول قانونية مناسبة، كما تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة الأخرى لحل هذه القضايا بشكل نهائي.

وأضاف «القصير» أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لشباب مصر، مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الشباب في هذا الإطار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.