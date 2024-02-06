وزير الرياضة يلتقي مسؤولي «اليونسكو» لبحث تنمية مهارات الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتورة نوريا سانز، مسئول مكتب اليونسكو بمصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترات المقبلة في العديد من المجالات وخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للشباب وتنمية قدراتهم ووضع خطط تدريبية متكاملة للشباب.

برامج لتنمية مهارات الشباب الرياضية والتجارية

وقالت وزارة الشباب في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أن اللقاء تضمن مناقشة خطة العمل لعام 2024/2025 وجميع البرامج القائمة، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسكو ومنها «هاكاثون الشباب العربي» وبرامج لتنمية مهارات الشباب الرياضية والتجارية.

ونوه الدكتور أشرف صبحي، إلى وجود العديد من البرامج التي تم تنفيذها مع منظمة اليونسكو والتي تساعد في تنمية وتطوير النشء والشباب في شتى المجالات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية.

اهتمام وزارة الشباب بصقل المهارات الوظيفية

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد نفذت مع منظمة اليونسكو برامج «هاكاثون الشباب العربي»، والذي تم تنفيذه برعاية وزير الشباب والرياضة وذلك في ضوء اهتمامه بصقل مهارات الشباب وخاصة المهارات الوظيفية والتكنولوجية لدعم انتقالهم إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم.