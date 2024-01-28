وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة صلح بين أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة (صور)

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، لحل الخلافات الموجودة داخل مجلس الإدارة، وتعزيز الوحدة والتعاون، وإعلاء مصلحة النادي.

شدد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل النادي، لضمان تطوير النادي، وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة القضايا العالقة والخلافات القائمة بين أعضاء المجلس، وإبداء الآراء والمقترحات لإيجاد حلول شاملة ومرضية للجميع، وجرى الاتفاق على أهمية العمل الجماعي داخل مجلس الإدارة، برئاسة المهندس فرج عامر، من أجل تحقيق أهداف النادي وتطويره.

وفي نهاية الجلسة، توصل أعضاء مجلس الإدارة إلى الاتفاق على منهجية عمل واضحة، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التكاتف مع وزارة الشباب والرياضة؛ لحل مشكلة مديونية النادي مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

في ختام الجلسة، أشاد وزير الشباب والرياضة، بروح المصالحة والتعاون التي سادت الجلسة، مؤكدًا دور الأندية الرياضية في بناء الجيل الرياضي، وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.

حضر الجلسة، أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على تعزيز الاستقرار داخل الأندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية.