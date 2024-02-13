الكويت والبحرين تطالبان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه على غزة

أصدرت وزارتا الخارجية الكويتية والبحرينية، بيانًا تطالبان فيه بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانها ومنه فرض التهجير القسري، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها لإغاثة الشعب الفلسطيني.

أعرب البييان الكويتي البحريني عن بالغ القلق حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنون، حسبما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

أكد البيان التصميم الثابت على مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.