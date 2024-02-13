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فايز فرحات: احتمال كبير للتوصل إلى هدنة طويلة في غزة بعد «اجتماع القاهرة»

كتب:

شريف سليمان
06:05 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات

الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن هناك احتمالا كبيرا لخروج الاجتماع الرباعي في القاهرة باتفاق على هدنة طويلة في غزة، وهناك مجموعة من المؤشرات ترجع نجاح هذا الاجتماع في الوصول لهدنة، أولها الضغوط الأمريكية التي تتضح في حضور رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، وهناك حسابات أمريكية تقف وراء ضرورة الوصول لهذه الهدنة الطويلة.

أضاف "فرحات"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لم تصل إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف واضح وصريح لإطلاق النار، لكن الحسابات الأمريكية ما زالت مع الدخول في هدنة إنسانية طويلة المدى، يمكن أن تتحول في مرحلة تالية إلى وقف لإطلاق النار أو تغيير جوهري في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

أشار إلى أن المؤشر الآخر هو عدم رغبة مشاركة الجانب الإسرائيلي في هذا الاجتماع، لكن في اللحظات الأخيرة حضر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، وهذا إما مؤشر لمرونة نسبية في موقف تل أبيب أو ضغوط واضحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة إسرائيل في هذا الاجتماع.

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بقلم شريف سليمان