جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس

أكد الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس، ويتناقض مع كل المواثيق الدولية.

وأشار «العبوشي» إلى أنه يجب توثيق الجرائم، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وداعميه بالالتزام الفوري بمعاهدة جنيف الرابعة وحماية المدنيين الفلسطينيين بشكل واضح، ومنع الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولة التهجير القسري من أبشع الجرائم التي حدثت بالقرن الماضي.

توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأوضح «العبوشي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن توثيق الجرائم بغزة هي مهمة رئيسية للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وكذلك المؤسسات الدولية، مؤكدًا أنه يجب أن تتضمن دعوى دولة جنوب أفريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية، والتي بدأت فعليًا استعداداتها لأداء هذه المهمة وتقديم كل الوثائق التي تدل على الإبادة الجماعية وما يحدث في المدنيين الفلسطينيين.

واستكمل: «أعضاء جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية متواجدون بجميع مراكز الإيواء في قطاع غزة، ويتجه أبناء الشعب لتقديم يد العون لهم والمساعدة مع التركيز الخاص على التعامل الطارئ مع حالات الجرحى والمصابين بشكل أساسي وفوري، ونقوم بمتابعة الأمراض المزمنة وتوفير الدواء اللازم لهم».