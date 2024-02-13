هتخس 10 كيلو في الشهر.. فوائد الصيام المتقطع لخفض الوزن

في بحر الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، ظهر نظامًا جديدًا يعد الأكثر اتباعًا وشيوعًا في الفترة الأخيرة، يطلق عليه الصيام المتقطع، الذي يعتمد على الامتناع عن تناول أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على سكر ولبن، خلال فترة متواصلة من الوقت.. فكيف يمكن استغلاله لخفض الوزن 10 كيلوات في الشهر؟

كيف يساعد الصيام المتقطع على خفض الوزن؟

الصيام المتقطع يساعد على تقليل السعرات الحرارية، من خلال تقييد فترات الأكل، ما بالتبعية يقلل من كمية الطعام التي تتناولها، كما يعمل على تحفيز حرق الدهون من خلال استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، مما يُساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بحسب آلاء حرفوش اخصائي التغذية العلاجية وعلاج والسمنة، عبر مقطع فيديو على «يوتيوب».

الصيام المتقطع يحسن من حساسية الأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع تراكم الدهون، إلى جانب كونه يعمل على تعزيز عملية الأيض، ما يساهم في فقدان العديد من السعرات الحرارية حتى في فترات الراحة.

ما أنواع الصيام المتقطع؟

صيام 16/8: يُعدّ من أشهر أنواع الصيام المتقطع، حيث يُسمح بتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط من اليوم، والصيام خلال 16 ساعة المتبقية.

صيام 5:2: يُسمح بتناول الطعام بشكل طبيعي 5 أيام في الأسبوع، بينما يتم تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير في يومين من الأسبوع.

ما فوائد الصيام المتقطع؟

خسارة الوزن: أظهرت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يُمكن أن يُساعد على خسارة الوزن بشكل فعال.

تحسين صحة القلب: يُمكن أن يُساعد الصيام المتقطع على خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يُمكن أن يُساعد الصيام المتقطع على تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

تحسين صحة الدماغ: يُمكن أن يُساعد الصيام المتقطع على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

ما مخاطر الصيام المتقطع؟

الشعور بالتعب والدوخة: قد يُعاني بعض الأشخاص من الشعور بالتعب والدوخة خلال الأيام الأولى من الصيام.

الجفاف: من المهم شرب الكثير من الماء خلال فترات الصيام لتجنب الجفاف.

نقص المغذيات: قد لا يحصل بعض الأشخاص على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال الصيام المتقطع.