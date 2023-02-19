خبير تغذية عن نظام الصيام المتقطع: معادلته الحسابية ليست دقيقة رغم شعبيته

الصيام المتقطع اكتسب شهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يلجأ إليه الكثيرون من أجل إنقاص الوزن، وهو ما كشف عن تفاصيله الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، مؤكدا ن نظام الصيام المتقطع اكتسب شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الشخص الذي يريد إنقاص وزنه يحتاج إلى دخول جسمه في حالة تُعرف بـ«عجز الطاقة أو عجز السعرات الحرارية»، والتي تعني تناول الطعام بكميات أقل من احتياجات الجسم، وبالتالي يحدث عجز في الطاقة التي تكفي احتياجاته اليومية، ومن ثم يعتمد الجسم على إنتاج الطاقة من الدهون المخزنة في النسيج الدهني.

طريقة حساب السعرات الحرارية

وأضاف «جمال»، خلال حواره عبر «زوم» على فضائية «DMC»، أن هناك أكثر من طريقة ومعادلة لحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص يوميًا، ولكن أسرعها للسيدات تتمثل في «ضرب الوزن في 22» الذي يمثل معدل الحرق الأساسي، ومن ثم حساب معدل النشاط البدني اليومي، بينما في الرجال من خلال «ضرب الوزن في 24.2» الذي يحسب متوسط معدل الحرق الأساسي، ومن ثم حساب معدل النشاط البدني اليومي، متابعًا أن هذه المعادلة الحسابية سريعة ولكن ليست دقيقة لأن هناك معاملات أخرى تؤثر على الوزن مثل السن ومعدل الكتلة العضلية وغيرهما.

الطريقة الأصح لإنقاص الوزن

وأشار عضو الجمعية المصرية للتغذية، إلى أنه ليس من الصحيح حساب السعرات الحرارية لكل وجبة يتناولها الإنسان على مدار اليوم عن طريق التطبيقات المختلفة، موضحا أن الطريقة الأصح لإنقاص الوزن هي تناول الطعام بشكل واع حتى يشعر الإنسان بالشبع فقط، موضحا الفرق بين اتباع الطريقة الصحية لإنقاص سواء من خلال نظام الصيام المتقطع أو نظام تقليل عدد السعرات الحرارية، يتمثل في أن إحداهما تعتمد على تقليل عدد الوجبات أما الأخرى تعتمد على تقليل السعرات عبر الزمن.