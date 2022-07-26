هذا ما يفعله الصيام المتقطع والكيتو دايت في إنقاص الوزن وحرق الدهون

تعتبر السمنة أزمة في حياة العديد من الأشخاص وتسبب لهم العديد من المشكلات سواء صحية أو نفسية، لذا يتجهون للبحث عن الأنظمة الغذائية المختلفة، ويعتقد البعض أن الأنظمة القاسية أو السريعة هي الأفضل والأنسب للحصول على نتائج أسرع ويغفلون عن عواقب هذة الأنظمة.

خسارة الوزن

يكمن نجاح عملية إنقاص الوزن في اختيار النظام الغذائي الصحيح حتى لا يرهق الجسم ويفقد العناصر الغذائية التي يحتاجها لممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي، ومن هنا ظهرالعديد من الأنظمة الغذائية، من ضمنها:

1- الصيام المتقطع.

2- الكيتو دايت.

الكيتو دايت من أبرز الأنظمة المنتشرة في الفترة الأخيرة، بالإضافه لانتشار الحديث عن نتائجها السريعة، فهل من الآمن اتباع هذه الأنظمة لإنقاص الوزن؟، وهل تناسب هذه الأنظمة جميع الأشخاص؟.

الدكتورة عاليا صلاح «خبيرة التغذية»، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد نظام صحي لخسارة الوزن أفضل «عجزالسعرات الحرارية» وأن باقي الأنظمة سواء كيتو دايت أو صيام متقطع التي أطلقت عليهم «الأنظمة التجارية».

الصيام المتقطع

لا يصلح الصيام المتقطع لفترات طويلة وغير آمن لبعض الأشخاص، مثل: «الحوامل والمرضعات، مرضى الغدة الدرقية، ومرضى السكر والكلي» وليس المرضى فقط بل كذلك الأشخاص المعرضين للإصابة بهذه الأمراض، طبقا للدكتورة عاليا صلاح.

أسباب فشل النظام

من الممكن أن نحصل على نتيجة عكسية أثناء أتباع نظام الصيام المتقطع إذا تناول الشخص سعرات حرارية أكثر من السعرات التي يحتاجها جسمه في اليوم، وأنه من الممكن أن يقاوم بعض الأشخاص هذا النظام ويرفض جسمها حرق الدهون ويحتفظ بها لشعور الجسم بالحرمان لفترات طويلة.

متى يمكن اتباع الصيام المتقطع؟

في حالة رغبتك في أن تتخلص من السموم الموجودة بالجسم، فيُنصح باتباع هذا النظام أو الصيام عامة للتخلص من الخلايا السامة في الجسم وزيادة نسبة هرمون النمو.

الكيتو دايت

وقالت الدكتورة «عاليا فؤاد» إنه ليس من المنطقي أن يحصل الجسم على 25 % دهون و 70 % بروتين وإهمال باقي العناصر الغذائية من نشويات وغيرها، ويشترط قبل اتباع هذا النظام أن تستشير طبيبًا لإجراء التحاليل اللازمة قبل أن تبدأ هذا النظام ويبدأ جسمك في إنتاج الأجسام الكيتونية.

من الممكن اتباع هذا النظام لفترة مؤقتة من الوقت، لإدخال نظام جديد على الجسم لكسر ثبات الوزن، ويستعيد الجسم قدرته على الحرق من جديد.