خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بواقع 95 مليار دولار، وهي الحزمة التي ترضخ للمطلب الجمهوري بفصل المساعدات الخارجية عن الأموال الخاصة بالهجرة، فهذا هو المطلب الأساسي للجمهوريين منذ البداية.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه عندما طرح في أكتوبر الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع القانون كان يتضمن كل أغراض الأمن القومي الأمريكي، سواء المساعدات الخارجية إلى جانب أمن وتأمين الحدود الأمريكية، ولكن هذا كان منبع رفض الجمهوريين، وطالبوا بأن الأمرين منفصلان، وبالفعل مجلس الشيوخ، وبعد جلسات طويلة منذ أكتوبر الماضي، توصل إلى مشروع القانون الذي يفصلهما.

وأشار إلى أن هذا المشروع يجب أن يمر أولا عبر مجلس النواب الأمريكي، والذي تعهد سابقا وبرئاسة رئيس المجلس مايك جونسون الجمهوري، بأنه سيقف أمام هذا المشروع، نظرا لأنه يتضمن مساعدات بـ60 مليار دولار لأوكرانيا.

وأوضح أن الحزب الجمهوري يرى أن إسرائيل الآن هي من تستحق المساعدات بشكل حرج، وأن أوكرانيا يمكن الانتظار عليها قليلا، وهذا ما لا يراه الرئيس الأمريكي، والذي قال إن أوكرانيا وإسرائيل كل منها يخوض حربا ملحة بحسب قوله.