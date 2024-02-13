رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الشيوخ» الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

كتب:

محمد عزالدين
04:33 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

اقرأ المزيد:

«الدفاع الروسية»: مقتل وإصابة 855 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

انتقادات أوروبية لتصريحات ترامب حول حلف الناتو والدفاع عن أوكرانيا

تطورات أزمة أوكرانيا.. سيناتور أمريكي: مشروع قانون المساعدات لكييف إهانة

تطورات أزمة أوكرانيا.. ناقوس خطر من الدنمارك وتشبيه العالم بفصي الدماغ

أوكرانيا تدرس خطة طوارئ للحفاظ على تدفق أموال صندوق النقد الدولي

الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عمليات روسيا العسكرية
بقلم محمد عزالدين