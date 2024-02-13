«الشيوخ» الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا كتب: محمد عزالدين 04:33 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024 مجلس الشيوخ الأمريكي وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الدفاع الروسية»: مقتل وإصابة 855 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة انتقادات أوروبية لتصريحات ترامب حول حلف الناتو والدفاع عن أوكرانيا تطورات أزمة أوكرانيا.. سيناتور أمريكي: مشروع قانون المساعدات لكييف إهانة تطورات أزمة أوكرانيا.. ناقوس خطر من الدنمارك وتشبيه العالم بفصي الدماغ أوكرانيا تدرس خطة طوارئ للحفاظ على تدفق أموال صندوق النقد الدولي الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عمليات روسيا العسكرية أوكرانيا الشيوخ بقلم محمد عزالدين