مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اقتراحا بالحد من المساعدات لأوكرانيا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اقتراحًا يقضي بالحد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم تزد دول حلف «الناتو» الأخرى إنفاقها العسكري في إطار تعديل ميزانية الدفاع للسنة المالية 2024، بتصويت 71 صوتًا ضدها و13 صوتًا لصالحها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، وخلال زيارة إلى «مقاطعة مورمانسك» الواقعة في أقصى الشمال الغربي للبلاد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية منطقة القطب الشمالي بالنسبة لبلاده دفاعيا واقتصاديا، مشيرا إلى تراكم المشاكل التي تحتاج إلى معالجة في القطب الشمالي، بما فيها انخفاض قيمة البنية التحتية المجتمعية التي وصلت إلى 70%، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بوتين: «آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2» سينفذ في الوقت المحدد

وأوضح بوتين، أن مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لها تأثير شامل على الاقتصاد الروسي بأكمله، وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع حول تشغيل مركز «نوفاتيك مورمانسك» لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أن مشروع «آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2» سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية

مشاريع الغاز الطبيعي في روسيا

وتابع بوتين قائلا، إن مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال تمكن روسيا من استعادة الحصة الضرورية في السوق العالمية.