بايدن: تحالف من 50 دولة لدعم أوكرانيا وإخفاقنا لن يغفره التاريخ

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنَّ الولايات المتحدة قادت تحالفاً من 50 دولة للوقوف بجوار أوكرانيا، ومن أجلها وحدت حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قائلاً: «لن نستطيع التراجع الآن».

وأضاف بايدن، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ التوقف عن دعم أوكرانيا في الوقت الحالي، لن يخدم سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصب في مصلحته، مؤكدًا ضرورة عدم الامتثال لبوتين ورغباته وذلك إذا تم القبول بوقف الدعم عن أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: «هذا المشروع يتجاوز أوكرانيا، لن تتوقف شهية بوتين للسلطة عند أوكرانيا لأنه لن يقتصر على أوكرانيا، ووقتها التكلفة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ستزداد، والجمهوريون بالكونجرس الأمريكي، الذين اعتقدوا أنَّ بإمكانهم حجب التمويل عن أوكرانيا دون محاسبة، أقول لهم أنَّ التاريخ يراقب والإخفاق في دعم أوكرانيا في هذه اللحظة لن يُنسى أبداً».