تفاصيل رفض واشنطن مقترح «بوتين» بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.. «كل شيء انهار»

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لتجميد الحرب بعد اتصالات بين وسطاء، حسبما قاله 3 مصادر روسية لوكالة «رويترز».

ويؤذن فشل النهج الذي بتبعه «بوتين» بدخول عام ثالث من أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويوضح مدى التباعد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، بحسب «رويترز».

واشنطن لن تشارك في محادثات لا تشمل أوكرانيا

كما نفى مصدر أمريكي للوكالة، إجراء أي اتصال رسمي وقال إن واشنطن لن تشارك في محادثات لا تشمل أوكرانيا، كما قالت المصادر الروسية إن الرئيس الروسي أرسل إشارات إلى واشنطن في عام 2023 علنًا وسرًا من خلال وسطاء، مفادها أنه مستعد للنظر في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان «بوتين» يقترح تجميد الصراع عند الخطوط الحالية، ولم يكن مستعدًا للتنازل عن أي من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، لكن الإشارة قدمت ما اعتبره البعض في الكرملين أفضل طريق نحو السلام.

مصدر روسي: كل شيء انهار مع الأمريكيين

وقال مصدر روسي كبير مطلع على المناقشات وطلب عدم الكشف عن هويته، أن «الاتصالات مع الأمريكيين لم تسفر عن شيء»، وقال مصدر روسي آخر: «الأمريكيون أبلغوا موسكو، عبر وسطاء، أنهم لن يناقشوا وقف إطلاق النار المحتمل دون مشاركة أوكرانيا، وبالتالي انتهت الاتصالات بالفشل»، وقال مصدر آخر: «كل شيء انهار مع الأمريكيين».