رئيس جورجيا السابق: «بوتين» سيغزو دول البلطيق إذا تنازلت أوكرانيا عن أراضيها

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أكد رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، أن الرئيس الروسي سيغزو مناطق بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، في حالة تنازلت قوات الجيش الأوكراني عن أراضيها مقابل السلام في المنطقة.

رئيس جورجيا السابق يحذر أوكرانيا من التنازل عن أراضيها مقابل السلام

وتعد القوات الروسية أكثر قوة من الناحية العسكرية ومعدات القتال والجنود المدربين جيدا، ما يجعل الحرب أكثر حدة بالنسبة لـ«كييف»، إلا أن «ساكاشفيلي» حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن يستسلم أمام «بوتين»، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى سيطرته الكاملة على دول البلطيق، إذا حصل على أرض أوكرانية مقابل السلام، إذ قال إن الرئيس الروسي لن يتوقف عن طموحاته التوسعية إذا تم شراء السلام في أوكرانيا من خلال تنازلات إقليمية، بحسب ما نشرته صحيفة «تليجراف».

وكتب «ميخائيل» رسالة تم تهريبها من مستشفى السجن في مدينة «تبليسي» الجورجية، يقول فيها إنه إذا تمكنت «موسكو» من تجميد سيطرتها على جزء من أوكرانيا، فبالتأكيد ستمتد الحرب إلى أجزاء أخرى من «كييف» ومولدوفا ودول البلطيق، بالإضافة إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يطالب بوتين أوكرانيا بالتخلي عن شبه جزيرة القرم فضلا عن المقاطعات الأربع المحتلة التي ضمها إلى روسيا في عام 2022، وهي «خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك»، كحد أدنى لثمن السلام.

معلومات عن الرئيس الجورجي السابق «ميخائيل»

- تولى ميخائيل ساكاشفيلي حكم جورجيا عام 2004 حتى عام 2013.

- حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب اتهامه بإساءة استخدام السلطة.

- خسر ساكاشفيلي نصف وزن جسمه في السجن، وذكر أنصاره من الحزب الموالي للغرب للجمهورية السوفياتية السابقة، أن تلك التهم التي وجهت إليه هي عقوبات سياسية فرضها حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يُنظر إليه على أنه موالٍ لروسيا.