«الهجرة»: وصول جثمان مريم مجدي المتوفاة في سويسرا إلى القاهرة خلال ساعات

تابعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن كثب قضية اختفاء المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، ثم العثور على جثمانها في 10 فبراير الجاري، بنهر الراين في سويسرا، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها.

أكدت وزارة الهجرة في بيان، تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بِرن، لمتابعة الحالة الخاصة بإجراءات القضية، وأنها على تواصل مستمر مع شقيق الفقيدة أحمد مجدي، مشيرة إلى أنه بالتواصل مع السلطات السويسرية، أفادت بأنه جار شحن جثمان الفقيدة خلال ساعات إلى القاهرة.