السفيرة سها الجندي: نستخدم «طرق الأبواب» لتوعية البسطاء بخطر الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، إن الوزارة تستهدف قتل فكرة الهجرة غير الشرعية في مهدها، ويجب محاربة تلك الظاهرة ليس من خلال التوعية فقط بل من خلال خلق الفرص البديلة، وهناك 14 محافظة هي الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.

وأكدت سها الجندي، في لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة cbc، أن الوزارة تذهب في جولات تفقدية ويتم التعاون مع مختلف المؤسسات، مثل المجلس القومي للمرأة والهيئة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الإسكان، وتهتم بتدريب الشباب في ورش عمل لخلق عمالة مدربة وبالتالي إيجاد فرص عمل سواء في مصر أو الخارج.

مبادرة طرق الأبواب

وأشارت إلى أن كل تلك الجهود بالإضافة للعمل المستمر على التوعية من خلال طرق الأبواب في القرى يتم خلالها كشف الحقائق للبسطاء، وأكدت السفيرة على أن موضوع الهجرة غير الشرعية يحدث بالعدوى، حيث يتشجع أفراد العائلة على الهجرة رغم أن عدد قليل جدا هو الذي ينجح في الهجرة غير الشرعية، والأغلبية إما يغرقون في البحر أو تقوم السلطات الأجنبية بترحيلهم.

طريق السينما والفن

وأوضحت السفيرة سها الجندي، الدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية الشباب والتوعية عن طريق السينما والفن، كما أكدت دعم الوزارة للشباب الذين يقومون بصنع أفلام قصيرة عن موضوع الهجرة غير الشرعية.