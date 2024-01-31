«الكيلاني»: وزارة الثقاقة تقوم بالتوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن من ضمن المشروعات التي عملت عليها وزارة الثقافة بالمحافظات موضوع الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها كانت أزمة كبيرة والعمل الفني أقرب للوجدان من الرسائل المباشرة فيها.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تم عمل مسرحيات مباشرة عن الهجرة غير الشرعية، فالعمل الدرامي عندما يكون نصف ساعة يجذب الناس ويتحدثون عنه ويكون تأثيرة أقوى.

وتابعت، أننا نتحدث عن العدالة الثقافية والاستقامة لأن العمل على الوعي وبناء الإنسان يحتاج وقت وتظهر نتائجه على المدى البعيد، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعمل تذوق فني يؤثر في شخصية الإنسان ويهذبها.