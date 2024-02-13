أستاذ علوم سياسية: اجتماع القاهرة الرباعي يكشف عن انفراجة كبيرة

أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اجتماع القاهرة الرباعي وما طرح عقب اللقاء بين مسؤولين من مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل كشف عن أن هناك انفراجة كبيرة، مشددًا على أن ما يتشكل الآن هو الآلية التي يبنى عليها من أجل تحريك المشهد.

تل أبيب تحارب الآن حرب وجود

وشدد «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الإدارة الأمريكية تحتاج لقوة دعم لكي تتحرك، مؤكدًا أن هناك حالة تخبط كاملة في إسرائيل على المستويين الأمني والاستراتيجي بسبب ما يعانيه المجتمع من عدم وجود رؤية وتل أبيب تحارب الآن حرب وجود وليس حدود.

فشل جولة بلينكن

وتابع أنه يجب الإشارة لبعض النقاط فمدير الاستخبارات الأمريكية هو رجل سياسي وخبير محنك، ومن الواضح أنه أُرسل بعد فشل «بلينكن» وزير الخارجية الأمريكي في تهدئة الأواع بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لطبيعة الدور الأمريكي الخاص بالتعامل مع المشهد.