أستاذ علوم سياسية: حالة ترقب في رفح الفلسطينية واتصالات مصر غيرت موقف أمريكا

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ هناك حالة من التردي تسود الأوضاع في رفح الفلسطينية، خاصة بعد العدوان والضربات المستمرة من المدفعية والطيران الإسرائيلي في مناطق محددة، سواء الشرقية أو الغربية.

توقعات باجتياح بري لرفح الفلسطينية

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مدينة رفح الفلسطينية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، يتواجد بها ما يزيد عن 1.6 مليون مواطن فلسطيني نازح، وبعد الأحداث بدأت حالة نزوح جديدة من منطقة رفح إلى المنطقة الوسطى في دير البلح، لأن كل التوقعات تتجه إلى اقتحام واجتياح بري من قوات الاحتلال للمدينة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «نحو 123 شهيدا فلسطينيا، والمئات من الإصابات، راحوا ضحية الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية والتي استغرقت ساعة، ناهيك عن حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي هناك، وكذلك انتشار الأوبئة والمجاعة وعدم توافر الإمكانات التي تساعد على إقامة حياة بالمنطقة».

واستطرد: «هناك حالة من الترقب تسود منطقة رفح الفلسطينية، والاتصالات المصرية جعلت الموقف الأمريكي يتغير، ومصر رافضة للتهجير القسري وتبذل جهود واسعة للتهدئة».