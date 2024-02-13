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الرئيس السيسي ورئيس الاستخبارات الأمريكية يؤكدان استمرار التنسيق لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:13 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، كما نقل «بيرنز» تحيات الرئيس بايدن، للرئيس السيسي، وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، إضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن إذ جرى تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.