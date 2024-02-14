أفضل 3 طرق للتخسيس بدون أدوية.. احرص على اتباعها

تراكم الدهون وزيادة الوزن، من المشكلات الشائعة التي يعاني منها كثير من الناس، ويصبح هدفهم الأول الحصول على وزن مثالي بطريقة صحية، منهم من يريد أن يتمتع بصحة جيدة، ومنهم من يريد تحقيق الشعور بالرضا عن المظهر بشكل عام، وهو ما جعلهم في حالة بحث مستمرة عن أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون، دون اللجوء لأدوية.

اتباع نظام غذائي سليم

اتباع نظام غذائي صحي «رجيم» يعد الطريقة الأفضل لخسارة الوزن، وفق حديث الدكتورة مها إبراهيم، استشاري النحافة والسمنة، موضحة أنه خلال اتباع نظام غذائي لا بد أن يحتوي على بعض المواد المليئة بالطاقة وقليلة السعرات الحرارية، منها «التمر».

يعد «التمر» مصدرًا مهما للطاقة، وهو ما يساعد الجسم على البقاء في حالة نشاط بصورة دائمة، تحديدًا في وقت الصباح، ويفضل تناول تمرة واحدة فقط خلال اليوم، تجنبًا لحدوث أي أضرار لمرضى السكر أو من يتبعون نظامًا غذائيًا قاسيا، وفق «مها» خلال حديثها لـ«الوطن».

تناول المياه باستمرار

الحفاظ على تناول الماء بشكل مستمر خلال اليوم، لأنه عادةً ما يساهم في تعزيز عملية الآيض، خلال فترة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف بعد شرب الماء، ما يساعد على حرق مزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يُساهم في تقليل الشهية ويعمل على زيادة نسب الحرق.

الشاي الأخضر ممارسة الرياضة

هناك عديد من الأكلات الصحية والمشروبات، التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، ويلجأ إليها عديد من الأشخاص للحصول على الوزن المثالي، ومن أبرز المشروبات التي تساعد على حرق الدهون «الشاي الأخضر»، إذ يعزز من عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، كما أنه لا بد من المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، في مدة ما بين نصف ساعة إلى ساعة.