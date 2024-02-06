نظام غذائي صحي للتخلص من «الكرش».. ما علاقة لون الأكلة؟

دهون البطن أو الكرش من أكثر المشكلات التي يعاني منها العديد من الأشخاص، إذ تُسبب لهم أزمة نفسية فضلًا عن الأضرار الجسدية الأخرى التي تسببها الدهون، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن نظام غذائي صحي للتخلص من دهون البطن.

أنظمة غذائية ملونة

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، لـ«الوطن» إن اتباع نظام غذائي صحي من أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من دهون الجسم، وخاصة دهون البطن «الكرش»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأنظمة الصحية الملونة التي تفيد الجسد من حيث التخسيس أو الوقاية من الأمراض.

وأضافت «عبد الوهاب»، أنه من بين الأنظمة الملونة التي تساعد على التخلص من الدهون، هو النظام الغذائي الأرجواني والذي يتكون من اللون ذاته سواء الخضروات أو الفواكه ومنه التوت، التين، الباذنجان، والعنب، جميعها مواد غنية بمضادات الأكسدة القوية والألياف، فضلًا عن قلة السعرات الحرارية.

ولإنقاص الوزن، يجب اتباع المواد المليئة بالعناصر الخضراء أو الأوراق الخضراء، لكن هناك النظام الغذائي الأحمر، وهو ما يساعد على الوصول إلى تغذية سليمة للجسم وإنقاص الوزن، ومنه الشمندر، الطماطم، الملفوف الأحمر، والفلفل الأحمر.

النظام الأسود

«الأطعمة الخارقة» هو الاسم الذي أطلق على النظام الغذائي الأسود، بحسب ما نشرته صحيفة «Times of India»، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة فضلًا عن انخفاضه للسعرات الحرارية، ومن أبرز أنواعه بعض أصناف الفطر الأسود، إذ يحتوي على بعض السكريات، ويدعم جهاز المناعة ويقدم فوائد مضادة للالتهابات، وفق «عبد الوهاب».