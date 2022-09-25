علي جمعة: الرسول عاش في نظام غذائي صحي وكان جسده الشريف مثالا للكمال

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش طفولة حرة طليقة، وفي لسان عربي أصيل ونظام غذائي صحي ولذلك كان جسده الشريف مثالا للكمال في قوته واتساقه وكان ممشوق القوام وقويا.

الرسول يتسم بالخلق والقوة

وحكى علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، موقفا غريبا تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلا: «شخص يدعى روكانا، وكان مصارعا طوله 2 متر ونصف، وحرضه المشركين على ضرب الرسول، عشان كانوا متغاظين منه ومش قادرين نضربه».

وتابع: «روكانا طلب من الرسول مصارعته، فوافق الرسول على طلبه بشرط المصارعة على ثلث ماله، ففاز عليه، فطلب منه إعادة المصارعة، فالرسول قال له هذه المرة على ثلث مالك أيضا، فتغلب عليه، وهذا ما تكرر في المرة الثالثة، وفي النهاية قال له روكانا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأعاد الرسول له ماله، قاله مش عاوز فلوسك بس اختشي».

وأشار إلى أن الرسول يتسم خَلقا وخُلقا، وكان ينظر للمرآة ويقول اللهم كما حسنت خَلقي فاحسن خُلقي، الرسول كان جميلا وقويا في جسده ولكن من داخله كان متواضعا لله ولا يغضب، وحينما يغضب كان يتحكم فيه، لأنه غضب لغرض معين.

الرسول عاش في بيئة خالية من التلوث

ولفت إلى أن الرسول في طفولته كان كسائر الأطفال، ولكن قدر الله له مسهلات وميسرات من الطعام الصحي، والبيئة خالية التلوث والإشباع في الحنان والأمان عند أمه و«عبدالمطلب» ثم «أبو طالب».