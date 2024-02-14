انتهاء امتحانات التعليم المدمج في جامعة القاهرة.. والنتيجة قريبا

أنهت جامعة القاهرة امتحانات دور يناير 2024 لنظام التعليم المدمج، والتي بدأت في 28 يناير الماضي وانتهت في 13 فبراير الجاري، حيث أدى الامتحانات نحو 50 ألف طالب وطالبة وسط إجراءات مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا دون أي معوقات تُؤثر على سيرها، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية والمعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنّ الامتحانات وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وتضمّنت أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، مع مراعاة المعايير العالمية واختبار القدرات المختلفة للطلاب.

وأشار الخشت إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، الذي يجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، ويُحقق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، وتقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور عصام جميل، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنّ عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيًا قد بدأت، وسيتم إعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وأوضح جميل أنّ برامج التعليم المدمج المتاحة في المركز هي «بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، بكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، علم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية».