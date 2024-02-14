الهلال الأحمر الفلسطيني: 1.2 مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية بسبب العدوان

قالت نبال فرسخ، مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 1.2 مليون طفل، يعانون من صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

وأضافت مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 700 ألف حالة في قطاع غزة، مصابة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال، والفلسطينيون في رفح جنوبي غزة، يعيشون أوضاعا صعبة وأي عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويتعمد استهداف المستشفيات في خان يونس لإخراجها من الخدمة.