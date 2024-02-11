الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يخوض حربا ضد المستشفيات والأطقم الطبية

قال مسؤول بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف أطقمنا في قطاع غزة، والعديد من أفرادنا استشهدوا وأصيبوا، وإن الاحتلال يخوض حربا ضد المستشفيات والأطقم الطبية والمنازل والجامعات والمدارس بالقطاع.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تواصل حتى اللحظة استهداف مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي غزة، وتضعه تحت الحصار منذ أسابيع، وتخرق القانون الدولي في قطاع غزة، بشكل يومي، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل.

وتابع: «الوضع الكارثي في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا على المستويين الصحي والبيئي، الأمراض والأوبئة تنتشر جنوبي قطاع غزة، نظرا لنقص الخدمات وانتشار المخيمات غير المؤهلة».