الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال المُعدات والأدوات الطبية بمستشفى الأمل

كشفت الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة إدخال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطوانات الأكسجين والمُعدات طبية لمستشفى الأمل بخان يونس في جنوب قطاع غزة، مُشيرا إلى أن الاحتلال يمنع أيضًا إدخال الوقود لمولدات الكهرباء.

الاحتلال يزعم إيصال أسطوانات الأكسجين إلى مستشفى الأمل

وأشار في بيان عبر منصة إكس «تويتر سابقًا»، إلى أن الاحتلال يدعي أنه تم إيصال أسطوانات الأكسجين إلى مستشفى الأمل، ولكن في الحقيقة لم تُوفر قوات الاحتلال الأكسجين للمستشفى مُنذ أكثر من أسبوع، رغم مُحاولات التنسيق المُستمرة مع المنظمات الدولية، مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من بين المرضى.

وأضاف البيان: «كان هناك ضغط كبير لإيصال الأكسجين إلى المستشفى أول من أمس، وتمت الموافقة على ذلك بعد أن أحضرت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر 25 أسطوانة أكسجين من مستشفى ناصر، طلب الاحتلال وضع أسطوانات الأكسجين في أقرب نقطة إلى المستشفى، مُدعيًا أنه سيقوم بتوصيلها، وفي اليوم التالي، وضعت قوات الاحتلال 21 أسطوانة أكسجين فقط أمام مبنى المستشفى».

الهلال الأحمر: الاحتلال يفعل عكس كلامه

ونفى الهلال الأحمر الفلسطيني، أن تكون قوات الاحتلال قد أدخلت معدات طبية، بل على العكس من ذلك، فقد دمرت قوات الاحتلال المُعدات والأدوات الطبية في المستشفى والاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل أن يعتقل 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى و5 من مرافقي المرضى.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تُواصل منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يُهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي العشرين على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم طبية وإدارية».