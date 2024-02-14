«البيئة» تشارك في اجتماع «تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية»

نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، اجتماع المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا، والمقام في إطار مشروع سويتش ميد «مكون السياسات» والذي تنفذ وزارة البيئة أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

أبرز الحاضرين بالاجتماع

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري، وسيلفي فونتان ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، ولوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير محمد الجمال نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة، ووزارة البترول، واتحاد الصناعات، والشركة القابضة للبتروكيماويات.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة ما جرى من إجراءات تمهيدية للاستعداد للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك INC-4 والتي من المقرر عقد جلستها الرابعة في الفترة من 21 - 30 إبريل من العام الجاري بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، وإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانوني الدولي التي ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكافة العناصر التي أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

سياسات وإجراءات يجب مراعاتها

ويجرى تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى «المسودة الصفرية» التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطني الاقتصادي في مجال صناعة البلاستيك، والتأكيد على ضرورة الوقوف على موقف وطني محدد وقوي، وضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التي تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل.