«البيئة»: مشاركة الرحالة علي عبده في قمم المناخ تعزز الدور المجتمعي للشباب

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المغامر والرحالة المصري علي عبده، لبحث دعم وزارة البيئة لمبادرة «الرحلة إلى 2030» وعرض أحدث رقم قياسي سجله المغامر في موسوعة جينيس لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان عنها، أنّ مبادرة «الرحلة إلى 2030» التي دشنها الرحالة المصري في عام 2020، تهدف إلى تشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة، وذلك خلال رحلاته بالدراجة الكهربائية لزيارة المدارس والجامعات والأندية الرياضية في كل دولة ومدينة يزورها، بهدف تعليم وتثقيف الشباب بعدد من القضايا الملحة وأهمها تغير المناخ والبيئة».

وانطلقت رحلة المغامر المصري الاستثنائية في مصر من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر 2023 قطع خلالها مسافة تجاوزت 4 آلاف كيلومتر خلال 85 يوما، زار فيها 40 مدينة عربية وانتهت في مؤتمر تغير المناخ COP28 المقام في الإمارات نوفمبر الماضي مرورا بالأردن والسعودية وقطر، محققًا رقمه القياسي الرابع على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ المغامر المصري علي عبده نفذ جولة مماثلة في مصر أثناء استضافة مؤتمر المناخ 27، زار فيها جميع محافظات مصر ونظم فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي، بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، في إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلّط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ رحلة المغامرة تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وجامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا المهمة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكدت دعم وزارة البيئة لمبادرة الرحلة إلى 2030، مشيدة بالإنجازات البيئية التي ساهم في تحقيقها المغامر للوزارة خلال الأعوام السابقة.

من جانبه، أكد المغامر علي عبده علي، أنّه استنادًا إلى النجاح الذي حققه رحلته إلى COP27 ورحلته إلى COP28، فهو يستعد لـCOP29، رحلة على دراجة كهربائية من دبي إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP29 مرورا بعدد من الدول العربية.

يذكر أنّ المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقما قياسيا على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأول عربي يسجل رقما قياسيا على دراجة نارية، وأكثر شخص في العالم يحقق أرقام قياسية على مركبة كهربائية وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 «الرحلة إلى قمة المناخ 27»، وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل مصر في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.