لافروف: روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي إنَّ تعزيز سيادة البلاد هو الاتجاه الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف لافروف أنَّ «روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الحقائق على الأرض»، موضحًا أنَّ خطط الدول الغربية فشلت في عزل روسيا لكنها ما زالت تواصل الضغط على موسكو.