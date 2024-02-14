لافروف: روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا
كتب:
منتصر سليمان
11:55 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي إنَّ تعزيز سيادة البلاد هو الاتجاه الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
وأضاف لافروف أنَّ «روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الحقائق على الأرض»، موضحًا أنَّ خطط الدول الغربية فشلت في عزل روسيا لكنها ما زالت تواصل الضغط على موسكو.