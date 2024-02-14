بوتوكس طبيعي.. ماسك قشر الموز مكون سحري «هيصغرك 10 سنين»

رغم الفوائد الصحية العديدة للموز كونه مصدرا رئيسيا للبوتاسيوم، إلا أنه له العديد من الاستخدامات الأخرى، والتي تم الكشف عنها مؤخرا، آخرها أنه يعد «بوتوكس» مجاني داخل منزلك، له نتائج فعالة على البشرة.

«لا ترمي قشر الموز»، بهذه العناوين انتشر عدد من الفيديوهات عبر منصة «تيكتوك» بشأن فوائد قشر الموز على البشرة، فهل لذلك أثر فعال بالفعل؟.

كيفية صناعة ماسك الموز وفوائده للبشرة

موقع «foxnews»، كشف عن استخدامات عديدة وغريبة لقشر الموز، أبرزها صناعة قناة للوجه، فكيف يمكن ذلك؟.

من أجل صناعة «ماسك» قشر الموز، والذي يحظى بشعبية كبيرة في عالم التجميل، من خلال هرس الفاكهة ووضعها مباشرة على الجلد.

وصفة أخرى شائعة لعمل ماسك الموز بحسب التقرير والتي تأتي خطواتها على النحو التالي:

(1) إضافة ربع كوب من الزبادي العادي وملعقتين كبيرتين من العسل إلى الموز المهروس قبل وضعه على الجلد

(2) ترك القناع لمدة 10-15 دقيقة

(3) شطف الوجه بالماء الدافئ.

الاستخدام الأكثر سهولة، وهو فرك الجزء الداخلي من قشر الموز الناضج مباشرة على الوجوه والرقبة، حيث يعد هذا الاتجاه بديل طبيعي محلي الصنع لحقن المعدّل العصبي الذي يخفف التجاعيد (البوتوكس)، بحسب التقرير.

قشر الموز.. بوتوكس طبيعي في المنزل

تعليمات هامة عند صناعة ماسك الموز:

- الموزة يجب أن ناضجة جدًا، فكلما كانت ناضجة كان ذلك أفضل

- افركي الجزء الداخلي من القشرة بلطف على بشرتك النظيفة والجافة لمدة دقيقة إلى دقيقتين، مع التركيز على المناطق التي تعاني من التجاعيد والخطوط الدقيقة وفرط التصبغ.

- اتركي بقايا قشر الموز على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه.

- ضعي مرطبك المعتاد بعد ذلك.

متى تظهر فوائد ماسك قشر الموز؟ إذا قمتي بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع سوف تشعرين بما يلي:

- تخفيف التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- شد وتوحيد لون الجلد المترهل.

- تتلاشى البقع الداكنة وتحسن نسيج الجلد

- يمنح بشرتك توهجًا شبابيًا ومشرقًا

موقع «sanctuarymedica» كشف أن النتائج تظهر خلال 1-2 أسابيع من 2-3 قشور أسبوعيًا.