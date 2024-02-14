جنود لواء «جعفاتي» يهربون من معارك غزة الصعبة برفض القتال: لم نحصل على راحة

أفادت صحيفة هاآرتس العبرية، بأن عددا من مقاتلي لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا مؤخرا مواصلة القتال في قطاع غزة، مشيرين إلى أن قادتهم يتجاهلون حالتهم الجسدية والعقلية، نظرا للمهام الموكلة إليهم.

وأوضحت الصحيفة، أن جنود الاحتلال ينفذون مهامًا قتالية صعبة ومتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، فمع بداية العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إذ شاركوا في أصعب المعارك مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

الجنود لم يأخذون راحة من بداية القتال

وجاء احتجاج الجنود بعد ادعاء بعض المقاتلين في شكاوى لقادتهم أنهم لم يتلقوا حتى الآن راحة كافية من شأنها السماح لهم بتجميع قواهم البدنية والعقلية لمواصلة القتال.

الكتيبة متمركزة في شمال غزة

يأتي ذلك في أعقاب تمركز كتيبة شاكيد التابعة للواء في شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

ويتواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ 131 على التوالي منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا.