خبير دولي يحذر من استمرار تعليق مساعدات «أونروا»: ستحدث كارثة في غزة 

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن عدم الاستجابة لمتطلبات «أونروا» خطوة خطيرة، لأنها ستؤدي إلى تنفيذ مخطط إسرائيل باستغلال سلاح السلع الغذائية والمساعدات لفرض مخطط التجويع الذي سيؤدي إلى التهجير.

تعليق دخول المساعدات لـ«أونروا»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «عدم إدخال ونفاذ المساعدات وتعليق أكثر من 16 دولة مساعدتها إلى أونروا دليل قاطع على أن هناك دعمًا خفيًا يجرى لإسرائيل في هذا الاتجاه، باعتبار أننا نتحدث عن 2.4 مليون نسمة داخل قطاع غزة تصل إليهم مساعدات أونروا».

وتابع: «إقدام هذه الدول على هذا التعليق سيؤدي إلى حالة كارثية، وموت الكثير نتيجة الجوع، ونحن مقبلون على شهر رمضان».

وأكمل: «كيف للعالم أن يتخذ مثل هذه الخطوة؟، والضرب بالقرارات الاحترافية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية عرض الحائط، وتنفيذ مخطط واضح من قبل هذه الدول لدعم إسرائيل بشكل خفي».