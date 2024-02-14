«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل منذ 20 يوما

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لعدد من مراكز الإيواء في مدينة خان يونس، وهذه المراكز والمدارس في محيط مجمع ناصر الطبي المحاصر بالألوية العسكرية الإسرائيلية وتواجد به ما يزيد عن 10 آلاف نازح، مؤكدا أن خان يونس أصبحت غير صالحة للحياة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بالإضافة إلى الكادر الطبي فإن هناك 750 طبيبا وممرضا في هذا المستشفى، بالإضافة إلى حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ قرابة 20 يوما.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق القذائف باتجاه الأبنية المختلفة، وتطالب الفلسطينيين المتواجدين داخلها بالنزوح نظرا لكثافة النيران في تلك المنطقة.