لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره التركي في مطار القاهرة (بث مباشر)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، بث مباشر للحظة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته في مطار القاهرة.

وقال مراسل قناة «إكسترا نيوز» إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي استقبلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي، في استقبال رسمي يُعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية إلى أعلى مستوياتها في توقيت بالغ الخطورة لما تمر به المنطقة من تحديات، ولعل على رأسها ما يدور داخل قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يدور أيضًا في عدد من دول المنطقة من توترات تستدعي وقوف الجانب المصري الى جانب الدولة التركية لحل وحلحلة هذه الأزمات.

وأضاف المراسل «الآن جميع وكالات الأنباء في العالم تنقل عنا خبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، الرئيس التركي في زيارة رسمية لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وأنقرة، خاصة أنَّ مصر تعتبر الشريك الأول إفريقيًا لتركيا من الناحية الاقتصادية».