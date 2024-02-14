«المعلمين» يشكرون السيسي لزيادة الأجور: الرئيس يشعر بالمواطن دائما

بعث المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة المعلمين، اليوم، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته الأخيرة بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية والتي شملت المعلمين، باعتماد زيادة التأمينات للمعلمين الذين يبلغون سن المعاش، وتطبق على المستحقين من أول يناير 2024.

المعلمون: الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يشعر بالمواطنين

وأكد المشاركون في مؤتمر نقابة المعلمين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.

وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن اليوم في المؤتمر السنوي لنقابة المعلمين، قيمة الزيادة في دعم خدمات المعلمين والتي بلغت حوالي 42 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة اعتمدت العام الماضي.