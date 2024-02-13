خالد الجندي: ندعم أي قرار يتخذه الرئيس السيسي لحماية الوطن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك الكثير من المنظمات والدول تطمع في مصر، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في التقرب إلى الله بعبادة جديدة تدعى «عدم التخزين»، في إشارة منه للأشخاص الذين يحتكرون ويخزنون السلع الغذائية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الخوف لدى بعض الناس هو ما يدفع البعض لتخزين السلع قائلًا: «رزقك موجود.. فلا تخف».

وأشار الجندي، إلى أننا نعلن ولاءنا ودعمنا لأي قرار يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن، مؤكدًا أننا على أبواب مرحلة نحتاج فيها إلى التكاتف والتضامن مع بعضنا البعض.

ونوه الجندي، بأن فوبيا الشراء، من الأمراض التي أصابت المجتمع، مشيرًا إلى أننا نختلق الكثير من الأزمات من لا شيء، وهذا أمر يؤدي للكثير من المشكلات.