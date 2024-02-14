لأول مرة خلال شهرين.. انهيار أسعار الذهب عالميا تحت 2000 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاضا حادا، ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ليعمق خسائره تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية أمس، والتي جاءت أقوى من التوقعات، لتؤدي إلى تقلص رهانات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 1986 دولار للأونصة، وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1991 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.3% ليفقد الذهب 27 دولار من قيمته يوم أمس.

سعر الذهب انخفض تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر من عام 2023 بعد أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 2015 دولار للأونصة، ليصبح مستهدف الهبوط التالي للذهب العالمي حالياً عند المستوى 1975 دولار للأونصة.

انخفاض سعر الذهب يأتي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر يناير الماضي، والذي يعد مؤشر التضخم الأساسي والذي اظهر استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.

توقعات تأخر خفض الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

تعرض الذهب لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، ما يؤخر التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك حجم التخفيضات التي كانت متوقعة بحلول نهاية العام، وفق تحليل جولد بيليون.

تسببت بيانات التضخم يوم أمس في تغيير الأسواق لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، لتتوقع الأسواق الآن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال عام 2024 بأكمله، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض 100 نقطة أساس، للتوافق توقعات الأسواق الآن مع توقعات أعضاء الفيدرالي التي أعلنوا عنها في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من هذا لا تزال تضع الأسواق احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في يونيو القادم، وهناك احتمال لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يعد أخبار سلبية بالنسبة للذهب، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس، وقد حد هذا الاتجاه من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب خلال العامين الماضيين.

وصرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي، رافائيل بوستيك، إلى ضرورة الحذر فيما يتعلق بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مؤكدين أهمية اتباع نهج منهجي لتجنب تحركات التضخم التي لا يمكن التنبؤ بها.

ووسط البيانات الاقتصادية الأخيرة والأحداث العالمية، هناك إجماع بين أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أن المسار التدريجي نحو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2%، وهو أمر مناسب وضرورة الحصول على المزيد من التأكيدات بتراجع التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.