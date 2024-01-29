أسعار الذهب العالمية ترتفع 9 دولارات مرة واحدة.. تعرف على الأسباب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29-1-2024 خلال بداية تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية بما يقرب من 9 دولارات، وجاءت هذه الارتفاعات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، في حين كانت التحركات محدودة مع انتظار المتداولين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة.

0.45% ارتفاعا في أسعار الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.45% إلى 2027.22 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2025.20 دولار وفق وكالة «رويترز».

وتشير تحليلات السوق إلى إن هناك ما يكفي من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لإبقاء المستثمرين مهتمين بالذهب كجزء من الملاذ الآمن، لذلك ارتفع من 2018 دولار للأوقية إلى 2027.

كما تشير الأخبار المتعلقة بأمر شركة Evergrande الصينية بالتصفية تؤثر على معنويات المخاطرة، والتي تحافظ أيضًا على دعم الذهب، ويعتبر الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ويراهن المتداولون على حوث 6 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لعام 2024 في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من خمسة تخفيضات قبل أسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة IRPR التابع لشركة LSEG.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى التقليل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، ما يجعلها أكثر جاذبية.