أسعار الذهب العالمية تسجل مستوى جديدا.. السبب في الدولار

استمرت أسعار الذهب العالمية في تراجعها خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر الفيدرالي المفضل لقياس التضخم.

وبلغ سعر الذهب حوالي 2018 دولارًا للأوقية خلال نهاية تداولات الجمعة، حيث استوعب المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة لقياس مسار سعر الفائدة المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واتجهت أسعار الذهب لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل مرونة الاقتصاد الأمريكي الذي أبقى الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

مرونة الاقتصاد الأمريكي يقلل من جاذبية الذهب

ومع استمرار الاقتصاد الأمريكي في كونه مرنا أدى إلى الحد من قوة الذهب، إلى جانب حقيقة أن توقعات التخفيض الأول لأسعار الفائدة قد تم ترحيلها إلى وقت أبعد في هذا العام، كما ان ارتفاع مؤشر الدولار على مدى الأسبوع، ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

توقعات استقرار الفائدة

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع السياسة الخاص به يومي 30 و31 يناير، لكن الاهتمام سينصب إلى حد كبير على تعليقات رئيسه جيروم باول.

حيث ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يقيسه بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري في ديسمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.9% في الأشهر الاثني عشر حتى ديسمبر/كانون الأول، أي أقل من التقديرات البالغة 3%، وتشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية.