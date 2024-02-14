محافظ بني سويف يتفقد أعمال مشروع تطوير مسجد السيدة حورية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسجد السيدة حورية، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمسجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

المرحلة الأولى من تطوير المسجد

واستمع المحافظ، لعرض موجز عن الأعمال التي نُفذت بالمرحلة الأولى ضمن مشروع درء الخطورة عن سطح المسجد، تحت إشراف وزارة الآثار، باعتباره أحد المساجد الأثرية والتاريخية بالمحافظة، وتضمنت تلك المرحلة «تعقيم وتركيب الطبق الخشبي وعزل الرطوبة وأعمال العزل للأسطح وتركيب بلاط موزايكو للسطح و كمر معدني وترميم القبة ودهانها».

ترميم الواجهات والأعمدة

من جهته، أضاف وكيل الوزارة في بني سويف، أنه يجري حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، وتشمل ترميم الواجهات والأعمدة والمقرنصات والمئذنة والأسقف المزخرفة، واستكمال الشبابيك الجصية وترميم المنبر والمحراب وكرسي المُقري والضريح، ورفع كفاءات دورات المياه وتركيب دوائر لتغذية إنارة الواجهات والمسجد من الداخل وتركيب وحدات إنارة وتطوير منظومة الصوتيات.