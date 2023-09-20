«أوقاف بني سويف» تكرم المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل

كرمت مديرية أوقاف بني سويف الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من الوزارة بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

تفاصيل التكريم

وأقامت وزارة الأوقاف التكريم بمسجد الرحمن الغربي التابع لإدارة أوقاف إهناسيا، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ مصطفى الحناوي مفتش المنطقة، والشيخ أحمد فالح عبد الوهاب إمام وخطيب المسجد، وعدد من أولياء الأمور، ورواد المسجد.

دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.