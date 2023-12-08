وكيل «أوقاف بني سويف»: الإيجابية عطاء وشعور بالمسؤولية تجاه الدين والوطن

أكد الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بني سويف، أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والدين والمجتمع، وأن تعدد وتنوع مظاهر الإيجابية الجادة في كل ما يخدم المجتمع يؤدي إلى بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه.

تعدد مظاهر الإيجابية في خدمة الوطن

وأشار وكيل أوقاف بني سويف، إلى تعددات الإيجابية التي تخدم المجتمع سواء كان ذلك بالدفاع عنه أو بالعمل والإجادة والإتقان، أو التكافل والتراحم بين أبناء الوطن الواحد والمشاركة الجادة في كل قضايا الوطن، مع التحلي بأقصى درجات الأمانة في تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق ما يمليه الضمير الوطني الحر على كل وطني شريف محب ومنتمي لبلده.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب.

وكيل أوقاف بني سويف: الإيجابية نحو خدمة المجتمع فرض

وتناولت خطبة الصلاة موضوع «الإيجابية»، حيث أشار خلالها وكيل الأوقاف إلى أن المولى عز وجل قد خلق كل شيء وسخره لمنفعة الإنسان ليكون فعالاً وإيجابياً في كل الأوقات والظروف، وهو فرض وواجب ومن سنن الكون والحياة لا يُعفى منه حتى المرضى والضعفاء، كلُ حسب طاقته واستطاعته.